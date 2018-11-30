Beyşehir Belediyesi evde bakım hizmetleriyle örnek oldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Beyşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan evde bakım hizmeti aradan geçen 4 yılın ardından birçok belediyenin de örnek aldığı, uygulamaya geçirdiği bir proje oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe genelinde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere yönelik olarak 4 yıl önce uygulamaya geçirdikleri evde bakım hizmetlerinin adeta hizmette sınır tanımadığını söyledi.

Belediye bünyesinde kurulan evde bakım hizmetleri biriminin yürüttüğü birçok sosyal faaliyetle ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Özaltun, “1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren ilçe genelindeki 12'si merkez, 55'i dış mahalle olmak üzere toplam 67 mahalleye hizmet veren evde bakım birimi, kriterlere uygun, vatandaşların yaşadıkları mekanların fiziki şartlarının iyileştirilerek daha iyi bir ortamda yaşam sürmelerine imkan sağlamakla birlikte, yalnız olmadıkları duygusunu da vererek aynı zamanda psikolojik destek sağlamayı da amaçlıyor. Belediyemiz bünyesinde 4 personelle görev yapan birimimiz, bu sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde gerçek ihtiyaç sahibi kimselerin tespit edilmesi için mahalle muhtarlarımız, sosyal yardımlaşma vakfımız, Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri ve ilçemizde faaliyet gösteren yardım amaçlı diğer derneklerimizden de destek alıyor. Vatandaşlarımızdan da gelen bu konudaki talepler de değerlendirilerek evde bakım hizmeti alacak kişiler belirleniyor. Beyşehir genelinde evde bakım hizmetine başlanılan tarihten bu yana ilçemizde 214 hane bu hizmetten istifade ettirilmiş. Hali hazırda aktif olarak 95 aileye evde bakım hizmeti götürülüyor. Birimimizden yararlanan hemşerilerimizin evlerinde 15'er günlük periyodik zamanlarda genel mekan temizlikleri yapılıyor. Kişisel bakımlarını yapamayacak durumdakilerin ise bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Evlerde ihtiyaç halinde her türlü arızanın giderilmesi, tamirat ve bakımlar da ekiplerimizce karşılanıyor. Ayrıca, vatandaşlarımız rahatsızlandığında araçlarımızla ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi ve muayene olmaları sağlanıyor, tedavi ve muayene sürecinin sona ermesinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Hastanede tedavileri esnasında görevlilerimiz ihtiyaç halinde refakatçi olarak da hizmet verebiliyor” dedi.

Başkan Özaltun, evde bakım hizmetlerinden istifade eden büyük bölümü yaşlı ve yalnız olan vatandaşların uzun süre yalnız kalmalarından dolayı, ziyaretlerine gelen veya arayan soranı olmadığı için yaşadıkları stresi üzerlerinden atmalarına yardımcı olunduğunu, bu anlamda kendilerine sık sık yapılan ziyaretlerle psikolojik destekler de verildiğini vurguladı. Başkan Murat Özaltun, “Beyşehir'de hayata geçirilmesiyle birlikte yüz güldüren bir hizmet haline dönüşen ve Beyşehir Belediyemize bu alanda bir süre önce ödül de kazandıran Evde Bakım Hizmetlerimizin aradan geçen 4,5 yıl içerisinde örnek uygulama olarak alınarak birçok il ve ilçede de uygulamaya geçirilen bir proje olması da bizlere haklı bir onur ve gururu yaşatmaktadır. Zaten esas hedeflerimizden birisi de bu uygulamanın çevremizdeki birçok il ve ilçeye de örnek olması ve yaygınlaşması idi. Bunu görmenin de ayrıca mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.