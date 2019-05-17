Beyşehir Belediyesi, göl manzaralı 10 lüks konutunu satışa çıkardı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, kent merkezinde Beyşehir Gölü kenarında kat karşılığı yaptırılan göl manzaralı, zemin katlar hobi bahçeli 10 lüks konutu ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Mahalle'de Beypark mevkisinde yapımı tamamlanan Beyşehir Belediyesi'ne ait 10 lüks konutun 21 Mayıs'ta 2886 Sayılı Kanuna göre ihale usulü açık artırma suretiyle satışa sunulacağı belirtildi. Açıklamada, mülkiyeti Beyşehir Belediyesi'ne ait olan 4+1 odalı 4 adet, 3+1 odalı 4 adet ve 2+1 odalı 2 olmak üzere toplamda 10 lüks konutun 165 bin ile 380 bin lira arasında değişen muhammen bedelle saat 11.00'de Belediye Encümen Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle satışa çıkarılacağı ifade edildi.

Ayrıca, konutlardan edinmek isteyen vatandaşların ihale günü olan 21 Mayıs günü saat 10.00'a kadar müracaat edebileceği ve şartnamenin yine mesai saatleri içerisinde belediyede görülebileceği bildirildi.