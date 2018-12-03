Beyşehir Belediyesi ilçeye tekstil fabrikası kuracak

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak hazırladıkları bir proje kapsamında ilçeye tekstil fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'de İlçe Belediyesi olarak istihdama yönelik olarak hayata geçirecekleri projeye değindi. Beyşehir'de, Kültür ve Yaşam Merkezi'nin yanında içerisinde tekstil makinelerinin bulunacağı ve ilçede yaşayıp istihdam imkanı bekleyen dezavantajlı kesimlere iş kapısını aralayacak bir fabrika kurmayı planladıklarını vurgulayan Özaltun, “Bunu neden söylüyorum? Siz bütün hizmetleri yapsanız da ilçenize vatandaş şunu söylüyor; ‘bana ne senin hizmetinden. Benim kızım, oğlum, damadım işsiz, bana iş kapısı aç' diyor” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediyesi olarak sadece ilçeye hizmet etme noktasında değil bölgeye yeni iş istihdamının kapılarının açılması için de bugüne kadar var güçleriyle çalıştıklarını ve bu konuda yoğun bir gayret ve çabanın içerisinde olduklarını anlatan Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde göreve geldiklerinde 4 olan fabrika sayısının bugün 20'ye yükseldiğini ve önümüzdeki süreçte bu sayının daha da artacağını, belediye olarak ilgili tüm kurumlarla el ele vererek yatırımcıların önünü açacak çalışmalarla ilçede önemli bir sanayileşme hamlesine öncülük ettiklerini söyledi. Özaltun, organize sanayi bölgesi ile ilçeye yeni yatırımcıların gelmesi için ilçe dışında yaşayan Beyşehirli işadamları ile sık sık bir araya gelerek bölgeye yatırım yapmaları konusunda girişimlerde bulunduklarını, bunun meyvesini de son dönemde ilçe olarak almaya başladıklarını kaydetti.

Yeni kurulan bu fabrikalarda çalışan çok sayıda işsiz insanın bu çalışmaların ardından evine ekmek götürme imkanına kavuştuğunu aktaran Özaltun, av tüfeği üretiminin gözde merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerine kazandırılacak yeni sanayi sitelerinin yapımı konusunda da belediye olarak her türlü desteği verdiklerini hatırlatarak, burada da önümüzdeki süreçte yeni fabrikaların açılmasıyla istihdam imkanının ilçede en üst noktalara çıkacağına dikkati çekti. Beyşehir Belediyesi olarak bu çalışmalarla da yetinmeyerek istihdama yönelik ilçe genelinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin de desteğiyle yeni bir proje başlattıklarını vurgulayan Özaltun, bu çerçevede belediyenin kendi imkanlarıyla 433 kursiyere tekstil alanında eğitim imkanı sunacağını dile getirdi.

İki ay sürecek bu eğitim esnasında katılımcılara günlük 62 liralık bir ücret ödeneceğini vurgulayan Özaltun, “İş istihdamı bekleyen işsiz gençlerimiz burada kurulacak tekstil atölyelerinde dikiş makinesinde, overlok makinesinde eğitim alacak. Yani meslek öğrenirken cep harçlığı da alacak. Kurs sonunda bu eğitimlere katılanların yarısına belediye olarak kendi kuracağımız tekstil fabrikasında iş imkanı sağlayacağız. Yani işe alacağız. Biz bu noktada çalışmaları başlattık. Bu fabrikamızı belediyemizin bin 71 kişilik kültür ve yaşam merkezinin yan tarafından büyük geniş bir alanda yapacağız. İnşallah Beyşehir Belediyesi, sadece Beyşehir'de değil, Türkiye genelinde tekstil fabrikası açan ilk belediye olacak. Bu konuda, önceliğimiz dezavantajlı kesimler olarak öngörülen bayanlar, engelliler, gençler ve hükümlüler olacak. Bu projeyi İŞKUR desteğiyle, kaymakamımızın da onayı ile bir protokol anlaşması çerçevesinde inşallah gerçekleştireceğiz. Belediyemizin bu noktada bütçesinden herhangi bir çıkış olmayacak. Çünkü bu proje için KOP Bölge Kalkınma İdaremizden de finansman desteği alıyoruz. Kurs ücretini ise İŞKUR karşılayacak. Bu proje devam ederken, ilçemize yeni tekstil fabrikaları kazandırılması konusunda da çalışmalarımız sürecek. Bu anlamda büyükşehirlerimizde ilçemizin gururu olan işadamı hemşehrilerimiz var. Onlardan da tekstil sektörünün ilçemizde daha da ivme kazanması konusunda yatırım destekleri istiyor ve bekliyoruz. İnşallah, bu projemizin bu ayağı da devreye girdiğinde, Beyşehir Belediyesi olarak sadece Türkiye'de değil, dünya çapında istihdam konusunda tüm kurumlara önemli bir rol model olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, düzenledikleri toplantının mahiyeti ile ilgili bilgiler verirken gündemdeki konularla ilgili mahalle muhtarlarının öneri ve taleplerini de dinlemek istediklerini aktardı.

Toplantıda, Beyşehir'e bağlı mahallelerde yürütülen hizmet ve çalışmalar da masaya yatırılırken, hayata geçirilmesi istenilen farklı projeler de dile getirildi.