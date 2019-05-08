Beyşehir Belediyesi ilçeyi yaz dönemine hazırlıyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Beyşehir Gölü kıyıları ile ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmalarla ilçeyi yaklaşan yaz dönemine hazırlıyor.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parklar, refüj ve kaldırımlarda yürütülen çalışmalar ile ilçenin ve kent merkezinin daha güzel bir görünüme kavuşması ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Çalışmalarla, uzayan otlarda haşerat ve sürüngenlerin barınmasının engellenmesi yanında, düzenli bir çevre oluşturulması da amaçlanıyor. İlçe genelindeki tüm yol kenarlarında, kavşak ve sapaklarda çim biçme ve temizleme çalışmaları belirli bir takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Parkların tamamını gezen ekipler, yangın tehlikesi oluşturabilecek boş alanlarda da otları temizliyor. Ekipler, şehir merkezindeki bordür diplerinden ve kaldırım taşları arasından çıkan otları da kazıyarak temizliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilkbahar dönemi bakımı ve yaz mevsimine hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalarda ekiplerin yoğun bir tempoyla mesaisini sürdürdüğünü belirterek, “Daha temiz ve daha yaşanabilir bir ilçe, örnek bir şehir olmak için belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalara zaman zaman ilgili diğer birimlerimiz de destek veriyor. Bu kapsamda, ilçe genelindeki yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek bu bölgeleri daha temiz ve düzenli hale getirmenin gayretini gösteriyoruz. Alanlarda çevre düzenleme, yabani bitki temizliği, çiçek temizliği, budama, ot biçme ve sulama gibi çalışmalar yürüten ekiplerimiz ilçemiz genelini ve şehrimizi yaz dönemine hazırlıyor. Çalışmalarla, yol kenarları, kavşaklarda, parklar ve yeşil alanlarda görüntü kirliliği oluşturacak uzamış otlar ve çimler yerine tertip ve düzenli peyzaj çalışmaları yapılmış yol kenarları, kavşak ve sapaklarla kentimizi daha modern bir görüntüye büründürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda benzer çalışmalar, Beyşehir Gölü kıyı şeridimiz ve sahil bandımızda da yürütülüyor” dedi.