Beyşehir Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşan ramazan bayramı dolayısıyla Beyşehir Belediyesi olarak ilgili birimler tarafından bir dizi tedbirler alındığını ve çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, arefe günü de dahil önümüzdeki bu 4 günlük süreçte ilçe merkezinde yaşanacak hareketlilikten dolayı ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflara araçlarını evlerinde bırakmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu konuda çalışmalar yürüten Zabıta ekiplerine yardımcı olunmasını istedi.

Başkan Bayındır yaptığı açıklamada, "Şimdi bayram tedbirleri içindeyiz. Önümüzde 4 günlük bir süreç var, bir arefe yaşayacağız, arefe öncesi var. Yani bu cumadan itibaren cumartesi, Pazar, pazartesi günleri bütün esnaf vatandaşlarımızdan, çarşı esnafımızdan özellikle çarşı pazarının hareketleneceğini bildiğim için İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara ya da yurt dışından ilçemize gelecek değerli hemşehrilerimiz hısım ve akrabalarımız, ‘toprağımı göreceğim, ana ata ocağını göreceğim, mezarlarımı ziyaret edeceğim' diyenleri hoş karşılama adına gayret ediyoruz. Ben esnaflarımızdan rica ediyorum, araç konusunda özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Araçlarını lütfen evlerinde bıraksınlar. Çarşıyı rahat bıraksınlar, o insanlar gelsin hem onları görsün hem alışverişini yapsın hem köyüne kasabasına beldesine mahallesine rahat ulaşsın, hep beraber birbirimize yardımcı olalım. Zabıtalar ile bu faaliyetler için toplantım vardı. Yeni çıktılar sahaya, zabıtaya yardımcı olsun esnaflarımız. Biz de esnafımıza yardımcı olalım. Bu bayram arefesini bayramın ağırlığına yakışır şekilde Ramazanın ağırlığına yakışır biçimde, birbirimizi kırmadan dökmeden, darılmadan, gücendirmeden, kalp kırmadan gönüller kazanarak iyi bir bayram hazırlığı yapalım diyorum. Bu anlamda, bütün İslam aleminin Beyşehirimin, değerli hemşehrilerimin Ramazan bayramlarını kutluyorum. Yaradan bizi, iddia ettiklerimizi yerine getirmek, başarmakla ödüllendirsin hepimizi, biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin insanı her şeyin en güzeline layıktır. İnşallah bizler de onlara layık ve gayret içinde olalım” dedi.

Öte yandan, Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramında Beyşehir kent merkezinde nöbetçi fırın ve nöbetçi lokanta uygulamasının bu bayram günleri de devam edeceği belirtilerek, “Ramazan bayramının her üç günü de ilçemizde nöbetçi fırın Somuncu Unlu Mamuller Fırını, nöbetçi lokanta ise Damak Etlipide Salonu olarak belirlenmiştir” denildi.