Beyşehir Belediyesi standı fuarda ilgi odağı oldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin İstanbul'da düzenlenen 'Konya Tanıtım Günleri'nde açtığı tanıtım standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul'da dün açılışı gerçekleştirilen “Konya Tanıtım Günleri” etkinlikleri başladı. Etkinliklerin açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da katıldı. Yenikapı Etkinlik alanında açılışı gerçekleştirilen tanıtım günlerine Beyşehir Belediyesi ise oluşturduğu stantla katıldı. Belediye Başkanı Özaltun, beraberindeki bazı meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte açılışın ardından kapılarını ziyaretçilere açan Beyşehir Belediyesinin yanısıra, Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'nın merkez ve taşra ilçe belediyelerinin açtığı tanıtım stantlarını da gezdi.

Belediye Başkanı Özaltun, Konya'nın tanıtıldığı etkinlerde Belediye olarak açtıkları stantla Beyşehir'i her yönüyle tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Özaltun, kurum olarak gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında düzenlenen her türlü fuar, etkinlik ve tanıtım günleri gibi organizasyonlara katılarak son dönemde ismini ‘Konya'nın Denizi, Akdeniz'in Yaylası' sloganı ile ön plana çıkaran Beyşehir yöresinin daha fazla tanıtılması için seferber olduklarını belirtti. Stantta Huğlu ve Üzümlü'de üretilen silahlardan da sergilendi. Beyşehir Belediyesinin standını eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyalduz, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda milletvekili, yerel yönetici, siyasetçi, gazeteci, bürokratlar ile vatandaşlar ziyaret etti.