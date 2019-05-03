Beyşehir Belediyesi temizlikte yeni bir döneme başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir Beyşehir adına yeni mesai döneminin başladığını açıkladı.

Beyşehir'i daha temiz ve pırıl pırıl bir ilçe haline büründürebilmek harekete geçen belediye ekiplerinin yürüttüğü yoğun mesainin sürdüğü bildirildi. Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın talimatıyla daha temiz bir Beyşehir adına başlatılan yeni mesai dönemi için kolların sıvandığı belirtildi.

Açıklamada, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ilçe genelindeki temizlik mesaisinin her gün sabah saat 06.00'da başladığı hatırlatılarak, “Ekiplerimizin ilçe merkezi, Sanayi bölgesi ve dış mahallelerde yürüttüğü genel temizlik çalışmaları mesai mevhumu gözetilmeden gün boyu devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilçe merkezindeki bazı esnaflarımızın da destek verdiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Araçlarla ve beden gücüyle ana cadde ve sokaklarımızda yürütülen yol ve kaldırım süpürme faaliyetleri, araç sulama çalışmalarıyla da destekleniyor” denildi.

Açıklamanın devamında, kent merkezi ve dış mahallelerde rutin bir çalışma haline gelen çöp ve atık kül toplama faaliyetlerinin ardından çöp varilleri ve konteynerlerde sinek ürememesine karşın ve kötü kokunun oluşmaması için ilaçlama yapılarak dezenfekte edildiği de hatırlatılarak, “Kent merkezimizin yanı sıra dış mahallelerimizde halkın kullanımına açık olan mesire ve piknik alanları, park ve bahçeler ile yeşil alanlarımızdaki etrafa gelişigüzel atılan çöp ve yabani otlardan arındırılarak temizleniyor. Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, temizlik noktasında vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikayetleri de anında değerlendirerek hiç bekletmeden işleme koyuyoruz” sözlerine yer verildi.