Beyşehir Belediyesi, Vietnamlı fotoğraf sanatçılarını ağırladı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Vietnam'dan Türkiye'ye gelen profesyonel fotoğraf sanatçılarını misafir etti.

Konya'da faaliyet gösteren Sille Sanat Sarayı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelen 14 profesyonel Vietnamlı fotoğraf sanatçısı, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Sille Sanat Sarayı Kurucusu ve Beyşehirli Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir'le birlikte Beyşehir'e gelen Vietnamlı fotoğraf sanatçılarını makamında misafir etti.

Vietnamlı fotoğraf sanatçısı dostlarını Beyşehir'de görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Bayındır, ilçede yürütecekleri fotoğraf mesaisinin Beyşehir bölgesinin Vietnam'da da tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Başkan Bayındır, daha önceki belediye başkanlıkları döneminde fotoğraf sanatçısı Reha Bilir'le birlikte Beyşehir'de ilk kez başlattıkları fotoğraf yarışması etkinliklerine ise önümüzdeki dönemde kaldığı yerden tekrar devam edeceklerini kaydetti.

Reha Bilir ise, “Belediye başkanımıza Beyşehir'in tanıtımı için fotoğrafın gücünü kullanma anlamında biz fotoğraf sanatçılarına verdiği destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bilir ise, Kayseri'de başlayıp Kadapokya'da devam eden Anadolu turunun Konya durağında Vietnamlı misafirlerinin il merkezinde tarihi mekanları ziyaret ettiğini ve özel çekimler yaptığını ifade ederek, benzer mesainin Beyşehir'de de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Vietnamlı fotoğraf sanatçılarının ziyaretine Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ile Beyşehirli bazı fotoğrafçılar da eşlik etti.