Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye binası önünde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Belediye Meclis Üyesi İsmail Usta, Belediye İş Konya Şubesi Başkanı İbrahim Koral, belediyenin birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de katıldığı programda çalışanların hepsinin ellerini tek tek sıkarak bayramını tebrik eden Bayındır, “Allah ailenize huzur içinde güzel bir bayram geçirmek nasip etsin. Allah'ü Teala bize ne güzel bir ibadet vermiş, bölüşeceğiz, dertleri, varlığı, hizmeti bölüşeceğiz. Bu şehrin insanının önünde, ardında her zaman hizmet eri olarak çalışacağız” dedi.

Kurban kesilmesinin İslam dininin güzel bir emri olduğunu vurgulayan ve bu ibadeti yerine getirirken de paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Bayındır, "Zira, yiyen var, yiyemeyen var. Fakir var, fukara var. Diyor ki, ‘hep kendine değil, millete'; sosyal adaletin, insan hakkı aramanın en güzel yollarından birisidir. Kurban paylaşmaktır. Neyi? Hem gıdayı hem sevgiyi hem gönül almayı, kalp kazanmayı birlikte paylaşmaktır sevgiyi. Yani İnşallah hepiniz yarın sizden sonra yetişen neslinizi bu manalarla büyüteceksiniz. Bu şehrin, bu bölgenin, bu vatanın, bu devletin direğidir bunlar. Yani, inancımızın direği; oruç, kurban, zekat Aslında biz dünyaya bir şey anlatıyoruz bu dinimizde adalet, insansız olmaz. Herkes eşit, rengi, varlığı, zenginlik, fakirlik bunlar Allah'ü Teala'nın insanlara verdiği şeylerdir. Ben zengin olmak istemem, ama sevilmek isterim. Malım olmasın ama hizmet edeyim, hizmet eri olayım. Sizlerle biz, hep beraber hizmet eriyiz. O yüzden bayramınızı tekrar tebrik ediyorum, nice güzel bayramlar görün diyorum. Benim kadrom, kardeşlerim, evlatlarım. Siz, hepiniz bir gün bir şeye lazım oluyorsunuz, çünkü herkesin bilgisi, becerisi, yetkisi, tekniği, ya da mezuniyetine göre ya da kabiliyetine göre bir yerlerde lazımız bizler. Ben, siz, o, hepimiz O felsefeyi bilebilirsek; ben şunu iyi biliyorum ki, her insan bir yerde lazım. Bu toprakta yetişmiş her insanın kalbinde kötülük olmaz, her insan bir yerde lazım, onun için kimseyi küçük görmeden, kimseye tepeden bakmadan herkese yaklaşırken sevgiyle, saygıyla devam edeceğiz. Bize de yakışan bu olacak” diye konuştu.

Başkan Bayındır, konuşmasının ardından makamına davet ettiği belediye birim müdürleri ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.