Beyşehir Belediyesinden camilerde Ramazan mesaisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından, idrak edilmeye başlanan Ramazan Ayı münasebetiyle ilçe merkezinde bulunan tüm camilerin bahçelerinin çevre temizliğinin yapılarak, şadırvanlarının bakım ve onarımdan geçirildi.

Beyşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri işbirliği ile müşterek olarak yürütülen çalışma kapsamında, kent merkezinde bulunan camilerin bahçelerinde Ramazan Ayı öncesinde başlatılan çevre temizliği çalışmalarının ramazan ayının gelmesi ile birlikte tamamlanarak ibadethanelerin ibadete hazır hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmaların camilerdeki şadırvanların bakım ve onarılması, varsa eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak da gerçekleştirildiği belirtilerek, “Bakım ve onarımdan geçirilen şadırvanlardaki arızalı çeşme ve musluklar tamir edilerek, olmayanlara musluk takılarak, bahçe ve tuvaletlerin süpürülüp yıkanması suretiyle temizlikleri de yapılmıştır. Ayrıca, ekiplerimiz tarafından uzayan çimlerin kesilmesi, yabani otlardan arındırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmaların tamamlanması sonrasında ibadethanelerimiz cami cemaatimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Bu çerçevede, tüm ilçemiz halkının ve İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.