Beyşehir Belediyesinden hayırsever iş adamına vefa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan kültür merkezine İzmir'de yaşayan Beyşehirli hayırsever iş adamının anne ve babasının ismi verildi.

Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesinde uzun yıllar belediye binası olarak kullanıldıktan sonra Beyşehir Belediyesi tarafından kültür merkezi haline dönüştürülen iki katlı bina modernize edildikten sonra yöre halkına hizmet vermeye başladı. Beyşehir Belediyesi, Üzümlü Kültür Merkezi'ne İzmir'de yaşayan Beyşehirli hayırsever iş adamı Abdullah Taşyağan'ın anne ve babasının ismini verdi. Hamza-Fatma Taşyağan Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan yapı bünyesinde konferans salonu, iş yerleri, çalışma ofisleri, kafeterya ve teras katı da yer alıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, mahalle meydanında bulunan ve yerleşim merkezi belde statüsündeyken belediye hizmet binası olarak kullanılan eski yapının yapılan tadilat çalışmalarının ardından modernize edilerek bir kültür merkezi haline dönüştürüldüğünü belirtti. Başkan Özaltun, “Üzümlü Mahallemizi Beyşehir Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz bir kültür merkezine kavuşturmuş olduk. Böyle bir mekan gerçekten bu yerleşimimiz de eksikliği hissedilen bir yapıydı” dedi.

Üzümlü Kültür Merkezi'ne, doğduğu topraklarda eğitime yaptığı katkılar ile cami ve parklar yaptırmasından dolayı İzmir'de yaşayan Üzümlülü hayırsever iş adamı Abdullah Taşyağan'ın anne ve babasının ismini verdiklerini de belirten Özaltun, “Son İzmir ziyaretimizde de bir araya geldiğimiz iş adamımıza bu düşüncemizi ilettik. Kendileri bu teklifimizden çok mutlu oldular ve bize teşekkür ettiler. İş adamımızın olurunu aldıktan sonra ise Hamza-Fatma Taşyağan ismini ölümsüzleştirmek için kültür merkezimize verdik. Bu kültür merkezimiz yaklaşık bin metrekare ve içerisinde toplantı yapılabilecek alanlar da var. Üzümlülü hemşehrilerimizin oturup muhabbet edebileceği zemin katında bir kahvehane var. Tabii ki biz bu hizmetleri yaparken şehit olan kardeşlerimiz gibi Beyşehirimizin değeri olan isimleri de unutmuyoruz. Onların isimlerini Beyşehir'de yaptığımız çeşitli parklarda, kültür merkezlerinde, mahalle konaklarında ve değişik mekanlarda yaşatıp ölümsüzleştirmenin gayretini gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Salih Özparlak ise, av tüfeği sektöründe dünya markası haline gelen Üzümlü Mahallesinde doğup büyüdükten sonra İzmir'e yerleşen ve burada aynı sektörde faaliyet göstermeye devam eden hayırsever hemşehrileri iş adamı Abdullah Taşyağan'ın memleketini unutmadığını, yaptığı yatırım ve hizmetlerle gösterdiğini dile getirdi. Özparlak, “Doğduğu toprakları unutmayarak Üzümlümüze okul ve cami yaptıran, çeşitli yardım ve hizmetlerde bulunan iş adamımız Abdullah Taşyağan'a bir vefa örneği göstererek çok sevdiği anne ve babasının ismini Kültür Merkezimize veren Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun Beye de mahalle sakinleri olarak teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.