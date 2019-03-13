Beyşehir Belediyesinden kan bağışı desteği

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi düzenlenen kan bağışına destek verdi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde, Türk Kızılayı ve Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel ve askerler ile daire amirleri de kan bağışında bulundu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Bir gün size de lazım olabilir" sloganıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyasının ilkini geçen yılın sonunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Küçükbuzcu, "Hastanemizde ilki yoğun ilgi gören kan bağışı kampanyamızın ikincisinde yine toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Kan bağışı kampanyasına destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün başlayan ve yarın da sürecek iki gün süreli kampanya kapsamında tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz" dedi.