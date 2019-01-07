Beyşehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Beyşehir'de hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ile dış mahallelerin beyaz bir görüntüye bürünmesine yol açtı. Beyşehir ilçe merkezinde 20 santim olan kar yüksekliği, yüksek rakıma sahip bazı dış mahallelerde 40 santimi buldu. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışının durmasının ardından karla mücadele konusunda ilçe genelinde adeta seferberlik başlatırken, kent merkezindeki ana arterler ile merkez ve dış mahallelerdeki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir mesai harcadı. Belediye ekipleri iş makineleri ile yolları karlardan temizlerken, bazı dış mahallelerde yürütülen çalışmalara özel sektörden kiralanan iş makineleri de katılarak destek verdi. Çalışma sonrasında ilçenin 67 mahallesinde bugün itibariyle ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, kar temizliği çalışmalarının ardından ilçe genelinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi üzerine başlayan yollardaki buzlanmaya karşı da önlem almak için harekete geçen ekiplerin gece boyunca mesai yaptığını söyledi. Tuzlama ekiplerinin kent merkezinde özellikle hastane ve sağlık kuruluşları ile eğitim kurumlarına ulaşımı sağlayan yollarda akşam, gece ve sabah erken saatlerde tuzlama ve kumlama faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan Özaltun, özellikle yokuş ve eğimli kesimlerde çalışmaların daha da hız kazandığını bildirdi. Özaltun, “Karın yağmasıyla birlikte ilçemizde sadece Beyşehir Belediyesi değil, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 4.Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadelede yoğun bir mesai yürüterek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için seferber olmuştur. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de özellikle sorumluluk alanı olan ilçemiz merkezi ile bağlı dış mahalle yollarını ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir gayretin içerisinde olmuştur. Bu anlamda 24 saat esasıyla görev yapan sahadaki tüm personelimize gösterdikleri üstün çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.