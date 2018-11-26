Beyşehir Belediyesinden öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki tüm okullarda görev yapan öğretmenlerin kendi isimlerinin yazılı olduğu özel ajandalar yaptırarak dağıtımına başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, katıldığı Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programında İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ile birlikte salonda programı izleyen öğretmenlere ajanda ve kalem hediye ederek dağıtımı başlattı.

Programın açılışında konuşan Kaymakam Yusuf Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının tarihçesinden söz ederek, “Bu uygulama daha sonra geliştirilerek 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenler haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu gün ve haftanın tüm milli eğitim camiasına ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin okunan şiirlerin yanı sıra, programda müzik dinletisi etkinliği de gerçekleştirildi. Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, kurum amirleri, eğitim camiası mensupları ve öğrenciler katıldı.