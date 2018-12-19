Beyşehir Belediyesi'nin park çalışmaları sürüyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, mahalleleri yeşil alan ve parklarla donatmaya devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin dönem kış mevsimi olmasına rağmen mahallelerde yeni park ve yeşil alan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Beyşehir'in ilçe merkezi ve dış mahallelerinde dönemlerinde park ve yeşil alan miktarının gözle görülür ölçüde artış gösterdiğini vurgulayan Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesinde yeni bir park alanı oluşturduğunu söyledi. Halk arasında Babakovdu olarak bilinen yerleşim merkezinde yeni bir park çalışması yaptıklarını vurgulayan Özaltun, “Bahçelievler Mahallemize Belediye olarak bünyesinde çocuk oyun gruplarının da olduğu yeni bir park alanı daha kazandırdık. Babakovdu mevkiinde içerisinde her yaştan mahalle sakinimizin istifade edebileceği fitness aletlerinin yerleştirilmek suretiyle spor alanının da oluşturulduğu bir yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdik. Ayrıca, çocukları parkımızdan istifade edecek ailelerimizin oturup dinlenebileceği onları gözetebileceği kamelyalardan alana yerleştirdik. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını müteakip alana çim ekimi de gerçekleştirdik. Bu arada, aynı mahallemizde bulunan İmam Hatip Lisemizin yanındaki parkta da ekiplerimiz çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir'i yeşil alan ve parklar noktasında dönemimizde daha zengin bir dokuya kavuşturmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.