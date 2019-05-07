Beyşehir Devlet Hastanesi diş polikliniğinde Ramazan mesaisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesindeki diş polikliniğinde Ramazan ayı dolayısıyla mesai başlatıldığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle devlet hastanesi diş polikliniğinde Ramazan ayına özel mesai uygulamasına başladıklarını belirterek, "Geçen yıllarda Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlarımızın diş tedavilerini yaptıramadıklarını tespit etmiştik. Vatandaşlarımızın geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz bu uygulamaya çok ilgi göstermesi sebebiyle bu yıl da aynı uygulamaya devam ediyoruz. Hafta içinde gün içerisindeki mesaiye ek olarak vatandaşlarımız iftar sonrasında 21.00-24.00 saatleri arasında diş polikliniğimizden yararlanabilecekler. Aynı şekilde, cumartesi günü ise sabah 08.30-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımız yine diş polikliniğinden sağlık hizmeti alabilecek" dedi.