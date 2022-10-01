Beyşehir Devlet Hastanesinde oryantasyon eğitimi tamamlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesine atanarak göreve başlayan hekimler oryantasyon eğitimini başarıyla tamamladı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde göreve başlayan 10 yeni hekime yönelik düzenlenen eğitim sona erdi. Eğitim programında, '657 sayılı devlet memurları kanunu, sağlıkta kalite standartları, hastane kurum kültürü, hizmet sunulan bölümler, hasta-çalışan hakları ve güvenliği, bilgi güvenliği, acil servisin genel işleyişi, sosyal hizmet uygulamaları, adli raporlar, sivil savunma' konularında uzman eğitmenler tarafından sunumlar yapıldı, bilgilendirmede bulunuldu. Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven'in açılış konuşmasını yaptığı eğitim programına acil servis sorumlu hekimi Uzm. Dr. Miraç Sevindik, eğitim birimi sorumlu hemşiresi Şulenur Kıvrak ve acil servis sorumlusu hemşire İsmail Serin de katıldı.

Başhekim Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, oryantasyon eğitimini başarıyla tamamlayan hastanenin sağlıktaki yeni neferleri olacak hekimlere mesleki yaşamlarında başarı diledi, mesleki birikim ve tecrübelerini paylaştı.