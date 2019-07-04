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Beyşehir Devlet Hastanesine atanan uzman hekimler göreve başladı

Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesine yeni atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesine yeni atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.


Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine iki farklı branşta yeni uzman hekim atamasının yapıldığını, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını söyledi.


Küçükbuzcu, “Hastanemizde mesai yapmaya başlayan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Barış Ordahan ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Şemmi Koyuncu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemize ve hastanemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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