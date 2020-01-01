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Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in görevine başladığı bildirildi.


Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, Silopi Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in kurumda hasta kabulüne başladığını belirterek, "Hekimimize yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemiz ve hastanemiz için uzman hekim konusunda büyük bir açığın kapandığını söyleyebiliriz. Bu kazanımda başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, milletvekilimiz Gülay Samancı ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

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