Beyşehir Gölü için araştırma önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) araştırma önergesi verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Beyşehir Gölü'nün kirliliği, sulama amacıyla fazla su çekimi ve kıyı koruma alanında yapılmaya başlanan tesisler nedeniyle oluşabilecek sorunların belirlenmesi ve önüne geçilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması amacıyla önerge verdi. Partisinin Konya İl Başkanlığında gerçekleşen halk günü toplantısında seçmenin sorunlarını dinleyen Kara, yaptığı açıklamada Konya'nın sorunlarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Esin Kara, Meke Gölü ve Akşehir Gölü'nün kuruduğunu, Beyşehir Gölü'nün kurumasını istemediklerini dile getirdi. Kara, “Konya'nın çevre sorunlarına değinmiştik. Bunlardan bir tanesi de Beyşehir Gölü'nün hızla kirlenmesi ve suyunun azalmasıydı. Bununla ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Sulamada Beyşehir Gölü'nün kullanılması, çevresel ve sanayi atıkları ile kanalizasyon sularının göle akması doğal ve ekolojik dengeyi bozuyor, suyun azalmasına, kuruma probleminin yaşanmasına sebep oluyordu. Bununla ilgili araştırma önergesini Meclise sunduk. İnşallah Beyşehir Gölü için bir şeyler yapabiliriz, onun kurtulması için. Meke Gölümüz kurudu, Akşehir Gölümüz kurudu, Beyşehir Gölü'nün kurumasını istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Beyşehir bizim için önemli bir ilçe, haklarını savunuyoruz. Cennet ya Beyşehir'dedir ya da Beyşehir'in altındadır. O zaman o gölün kurumaması lazım” dedi.