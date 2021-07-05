Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Beyşehir ilçesi Soğla mevkisindeki sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da otlatıldığı ve kazların beslendiği sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Su kuşlarının da yaşam sürdüğü alandan metrelerce dumanlar yükseldi. Yangında bölgede bulunan besihanelerde kalan ve alanda beslenmede olan bazı büyükbaş hayvanların da alevler arasında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, alana gelerek alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Bölgenin balçık ve bataklık olması nedeniyle ilerlemekte oldukça zorlanan ve alevlerin yoğunlaştığı bazı bölgelere giremeyen itfaiye ekibi, bölgeye sevk edilen bir iş makinesi tarafından toprak dökülerek oluşturulan köprüden geçiş sağlayabildi. Alevler arasında kalan büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından yangın mahallinden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Rüzgarın da zaman zaman etkili olması sebebiyle geniş bir alanda etkili olan sazlık yangını ekipler tarafından uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Yangına karşı takip altında bulundurulduğu öğrenilen sazlık alandaki yangın sonraki hali drone ile görüntülendi.