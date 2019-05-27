Beyşehir Gölü kıyılarında olta avcılarının meskeni oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşan yaz mevsimi öncesi göl kıyıları olta avcılarının meskeni haline geldi.

Göl kıyılarına gelen sportif olta avcıları, gün boyu tatlı su balığı yakalayabilmek için mesai yapıyor. Sudak ve sazan balıklarının yaygın olarak yer aldığı Beyşehir Gölü kıyılarında sportif olta avcılığına izin verilen kesimlerde tatlı sulara oltalarını atan avcılar, hem balık tutmanın hem de güzel zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Olta avcısı İsa Pınar, zaman zaman olta tutkunu arkadaşlarıyla birlikte Beyşehir Gölü kıyılarına gelerek oltayla avlandığını belirtirken, yaklaşan yaz mevsiminde bu konuda mesailerinin yoğunlaştığını söyledi. Göl kıyısında genelde oltalara Çin Sazanı türü balıkların takıldığını vurgulayan Pınar, arzu ettikleri diğer türleri ise yakalayamamaktan dert yandı. Pınar, “Amacımız hem güzel vakit geçirmek hem de evimize elimiz boş gitmemek ama göl kıyılarında bugünlerde olta avcılarının balık yönünden yüzünün güldüğünü söylemek zor gibi. Buna rağmen, yine de keyifli vakit geçirebilmek için, özellikle ramazan günlerinde akşamı edebilmek için olta avcılığının güzel bir uğraş olduğunu söyleyebilirim” dedi.