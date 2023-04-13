Beyşehir Gölü kıyısında su yüzeyine çıkan yavru balıklar görenlerin ilgisini çekiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısında su yüzeyine çıkan 10 binlerce yavru balık, görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde üreme dönemi olması nedeniyle balık neslinin korunması amacıyla uygulanan su ürünleri av yasağı devam ediyor. Taşköprü önündeki kıyıya akın eden farklı türdeki 10 binlerce yavru balık, su yüzeyinde toplu olarak gezinirken renkli görüntüler oluşturdu. Bazı balıkların zaman zaman su yüzeyine zıpladıkları da gözlendi. Yavru balıkların toplu olarak yüzdüğü köprü önünde göl yüzeyinde oluşan köpüklenmeler ise dikkati çekti. Vatandaşlar, su yüzeyinde toplu olarak gözlenen yavru balıkları yakından görebilmek için kıyıya kadar geldi. Bazıları balıkları izlemek için uzun süre bölgeden ayrılmazken, bazıları ise izledikleri balıkların cep telefonuyla videosunu kaydetti.

Balıkçılık yaptığını belirten Halis Kocal, kıyıda göl yüzeyinde görülen yavru balıkların Çin sazanı, yağ balığı, akbalık ve levrek olduğunu belirterek, “Burada Taşköprünün önü ot ve yosun olduğu için ve burada akıntı olması sebebiyle buraya geldiğini düşünüyorum. Çünkü balıklar akıntıyı sever. Büyük balıklar suyun altında ama yavruları sanırım oksijen alabilmek için su yüzeyine çıkıyor. Tonlarca balık var burada. Hepsi de üst üste, inşallah bu kadar balığı bir arada görünce bu sene balık av sezonu da iyi olur diye umut ediyorum. Ancak, akıntı sebebiyle buraya gelen bu balıkları korumak gerekiyor. Eğer regülatör kapakları açılacak olursa bu balıkların hepsi de akıntıyla kanala gider ve bir tane balık kalmaz burada. Ya kapakları hiç açmamak gerekiyor ya da bu balıkları gölde tutabilmek için önlem almak gerekiyor” diye konuştu.

Bu arada, bazı çocukların da kıyıda toplu olarak görülen yavru balıkların bulunduğu su yüzeyine serpme ağ atarak avlamaya çalıştığı görüldü. Avlanmanın yasak olduğu göl kıyılarında bu balıkların korunması için denetimlerin daha da sıklaştırılması isteniyor.

Öte yandan, 10 binlerce yavru balığın su yüzeyinde toplu olarak görüldüğü Taşköprü önünde az sayıda ölü balık da dikkat çekti.