İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Konya’nın Beyşehir Gölü, kış mevsiminde de tablo gibi görüntüler sergiliyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'nın Beyşehir Gölü, kış mevsiminde de tablo gibi görüntüler sergiliyor.


Tatlı su balıkçılığının yapıldığı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda soğuk hava dolayısıyla avcıların büyük bölümü faaliyetlerine ara verirken, bazı balıkçılar ise günbatımı saatlerinde tekneleriyle göl sularına açılarak ekmek mücadelesi vermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde serilen ağlar ise ertesi gün, gün içerisinde kontrol edilerek varsa takılan balıklar toplanıyor. Hava sıcaklıklarının gece eksi 9 dereceleri gördüğü Beyşehir Gölü kıyı kesimlerinde dondurucu soğuk havalar nedeniyle yer yer buzlanma olması dikkat çekiyor.


Öte yandan fotoğraf tutkunları da özellikle güneşin battığı saatlerde göl kıyılarına akın ederek günbatımını fotoğraflıyor. Gurup vakti, göl yüzeyinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Dağların gerisinden ve gökyüzünden bulutlar bu anlarda kızıl renklere boyanırken, bu görüntüler göl yüzeyine de güzel yansımalar yapıyor. Balıkçı tekneleri ve gökyüzünde kanat çırpan kuşlarla birlikte günbatımı görenleri kendine hayran bırakıyor. Günbatımının en güzel izlendiği noktalardan birisi olan Sevgi Adası'nda gelen gençler de güneşin batışını banklara oturarak izliyor. Beyşehir Belediyesinin mini ada üzerinde oluşturduğu “Beyşehir” yazısı da günbatımı anlarında fotoğraf tutkunlarının öz çekim yapmak için ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.