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Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında avlanan 2 kişiye ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında avlandığı öne sürülen 2 kişiye ceza uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında avlandığı öne sürülen 2 kişiye ceza uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki ilçelerde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerin denetim ve kontrollerinde Beyşehir Gölü Milli Park sınırları içerisinde kaçak olarak kara avcılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Haklarında işlem başlatılan avcılara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

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