Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbaharda doğa tutkunlarını hayran bırakıyor

Sınırları itibariyle Türkiye'nin en büyük ikinci milli park sahası olan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbahar mevsiminin son günlerinde doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Konya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Beyşehir Gölü Milli Parkı, her dönem mevsimin getirdiği farklı görselleriyle görenleri adeta büyülüyor. Milli park alanı özellikle hafta sonları doğaseverlerin de ilgi odağı haline geliyor. Beyşehir ilçesine gelerek göl üzerinde tekne turlarına katılan ziyaretçiler, yörenin tarihi mekanlarını ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Doğa tutkunları, yeşil ve mavinin buluştuğu yörede hafta sonları düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliklerine de katılıyor. Bu yürüyüşler doğa tutkunlarına sportif aktivite sağlamanın yanı sıra bölgedeki doğal güzelliklerle tanışmasına da imkan sunuyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Beyşehir ilçesinin farklı doğal alanlarında düzenledikleri etkinliklere doğa tutkunlarının ilgisinin arttığını söyledi. Başkan Mustafa Büyükkafalı, hafta sonları özellikle ilçe dışından gelen çok sayıda doğaseveri yörede misafir ettiklerini belirtti. Ancak pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcı aldıkları etkinlikler çerçevesinde birçok alanda doğa gezisi yaptıklarını zaman zaman ilçenin yüksek rakımlı dağ ve tepelerinin zirvelerine tırmanış da gerçekleştirdiklerini anlatan Mustafa Büyükkafalı, havalar müsait olduğunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Büyükkafalı, Kasım ayının gelmesi ile birlikte doğa tutkunlarının renk cümbüşü haline dönüşen doğal alanlara hayran kaldığını da sözlerine ekledi.