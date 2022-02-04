İhlas Haber Ajansı

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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çamurcun avına ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına rağmen göl milli park sahasında kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi milli park görevlilerince yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına rağmen göl milli park sahasında kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi milli park görevlilerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, yürüttükleri av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında avlandığı belirlenen 3 avcıyı suçüstü yakaladı. Milli park görevlileri, 3 avcı hakkında cezai işlem uygularken, idari para ve tazminat cezası kesti. Avcıların avda kullandıkları 2 adet ruhsatsız ve yarı otomatik tüfeğe ise el konuldu. Avcıların ateşli silahla avda vurarak telef ettikleri 3 adet çamurcun türü yaban ördeğine ise imha edilmek üzere el konulduğu, tazminat raporu düzenlendiği öğrenildi. Milli park görevlilerinin denetim ve kontrollerinin kesintisiz süreceği bildirildi.

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