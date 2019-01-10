Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı

Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki günbatımı ve kış manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi 14 derecelere düştüğü ve havadan görüntülenen Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki kıyı kesimlerde yüzey yer yer buz kütlesi ile kaplandı. Tarihi Taşköprü önünde oluşan buz tabakasının üzerine yağan kar, oluşturduğu farklı doku ve alanda mahsur kalan balıkçı tekneleri ile birlikte ortaya farklı görüntüler çıkardı. Aşırı soğuklar sebebiyle günlerdir avlanma faaliyetlerinin yapılamadığı Beyşehir Gölü'nde, kıyı kesimde buzları kırarak tekneleriyle açıklara doğru ilerlemeyi başaran bazı balıkçılar ise, günler öncesinde serdikleri ağlardan topladıkları balıkları kıyıya getirdi. Kasalara doldurulan Çin Sazanı balıklarının balık satış noktalarına teslim edileceği belirtildi. Bu arada, ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü ilçede açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve yiyecek arayışı içerisine giren su kuşları da sürüler halinde kıyı kesimlere akın etti. Zaman zaman buz kütlesine çıkarak yürüyen ve açık kesimlerde suya dalarak balık avlamaya çalışan martılar, bazı vatandaşlar tarafından atılan ekmek parçalarıyla da besleniyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güneşin battığı grup vaktinde gökyüzünde oluşan kızıllık, göl yüzeyine de yansıyınca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Gökyüzünde kanat çırpan martılarla birlikte oluşan günbatımının fotoğrafını çekebilmek için kıyılara gelen fotoğraf tutkunları da kıyı kesimde dakikalarca mesai yaptı.

Öte yandan, Beyşehir Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde kaldırımları buzlardan arındırma çalışması başlattı.