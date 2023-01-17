Beyşehir Gölü Milli Parkında yaban ördeği avına 25 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasak olmasına rağmen milli park sahasında yaban ördeği avı yaptığı iddia edilen 3 avcıya toplamda 25 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahası içerisinde yasa dışı olarak avlanan kişilerle karşılaştı. 3 avcının milli park sahasında yaban ördeği avladığını tespit eden ekipler, şahıslar hakkında işlem başlattı. Avlanan 4 yaban ördeğine el konulurken, avcılara toplamda 25 bin liralık idari para ve tazminat cezaları uygulandığı bildirildi.