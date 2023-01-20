Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanmaya 30 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı av yaptığı öne sürülen 2 avcıya toplam 30 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği av koruma faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrollerde milli park sahası sınırlarında yasa dışı avlandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Haklarında işlem başlatılan 2 avcıya toplamda 30 bin lira ceza kesilirken, avda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız av tüfeğine ise el konuldu.