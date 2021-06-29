Beyşehir Gölü'nde 5 yılda kaçak balık avlayanlara 1 milyon 757 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde son 5 yılda yasa dışı olarak kaçak balık avlayanlara uygulanan ceza miktarının toplamda 1 milyon 757 bin 444 liraya ulaştığı açıklandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yasa dışı ve kaçak avlanma faaliyetlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin, göl üzerindeki denetim ve kontrol çalışmalarına Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de destek veriyor. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren su ürünleri denetim ekipleri, yılın 365 günü gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden göldeki balık stoklarını koruyabilmek için mücadele veriyor. Ekipler, sadece su ürünleri avlanma yasağının olduğu üç aylık dönemde değil, avcılığın serbest olduğu zamanlarda da balık neslinin korunabilmesi için çaba gösteriyor. Ekipler, ayrıca göl yüzeyinde ve dibinde kirlilik oluşturan, tatlı sularda yaşam süren balık ve canlılar için de tehdit oluşturan kullanıma uygun olmayan yasak ağlardan göl sularını arındırabilmek için mesai harcıyor. Bu kapsamda, son 5 yıl içerisinde gölden toplamda 500 bin metre balıkçı ağı çıkarılarak muhafaza altına alınırken, sahipleri belirlenenlerin sorumluları hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

5 yılda yasa dışı avlanmaya 1 milyon 757 bin lira ceza

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre, Beyşehir Gölü'nde son 5 yılda yapılan denetim ve kontrollerde toplam 430 kişiye su ürünleri koruma görevlileri tarafından 1 milyon 33 bin 585 liralık idari para cezası uygulandı. 2017 yılında 101 kişiye 207 bin 514, 2018'de 81 avcıya 216 bin 673, 2019'da 119 avcıya 321 bin 987, 2020'de ise 106 avcıya 208 bin 861 liralık idari para cezası kesildi. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 23 avcıya 78 bin 891 liralık idari para cezası uygulandı.

Elektroşokla avlanmaya uygulanan cezalar

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün son 5 yıl içerisinde ceza uyguladığı avcılar arasında gölde elektroşokla kaçak av yaptığı belirlenen kişiler de yer alıyor. 2017'de elektroşokla avlandığı tespit edilen 15 kişiye 74 bin 400 liralık idari para cezası uygulanırken, 2018'de 10 kişiye 53 bin 220, 2019'da 1 kişiye 6 bin 584, 2020'de 5 kişiye 20 bin liralık ceza kesildi. Son 5 yılda elektroşokla avlanma cezası kesilen dönem 2017 yılı olarak dikkati çekerken, 2021 yılında ise henüz elektroşok avcılığından dolayı işlem yapılan kişi bulunmuyor. Bu arada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri koruma ve kontrol ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde yakalanan avcılardan, milli park sahası sınırları içerisinde şokla avcılık yaptıkları tespit edilenler için milli parklar tarafından da ayrıca cezai işlem uygulanıyor.

Bu çerçevede 2019 yılında 1 avcıya 60 bin 163, 2020 yılında 9 avcıya 663 bin 696 lira olmak üzere toplamda 10 avcıya milli parklar tarafından 723 bin 859 liralık idari para cezası uygulandı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından son 5 yılda avcılara kesilen toplam ceza miktarı 1 milyon 757 bin 444 liraya ulaştı.