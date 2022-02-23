Beyşehir Gölü'nde ağa takılan martıyı balıkçı kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balık avlanmak amacıyla Beyşehir Gölü'ne serilen ağa takılan martı, ağın sahibi olan balıkçı tarafından kurtarıldı.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi açıklarında teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Erdoğan, dün serdiği ağlarının olduğu bölgeye gittiğinde bir martının ağ gözlerine takıldığını ve uçamadığını fark etti. Teknesiyle ağların yanına yaklaşan İbrahim Erdoğan, martıyı takıldığı ağ gözlerinden kurtararak ait olduğu doğal yaşam alanına bıraktı.

İbrahim Erdoğan, göle serdiği ağına bir martının takıldığını görmesinin ardından hemen yanına yaklaşarak martıyı kurtardığını belirterek, "Sanırım Büyük Karabaş Martı türünden. Ağlarımıza takılmış. Biz de sağlık durumunu iyi görünce kendisini kurtardıktan sonra özgürlüğüne saldık. Sanırım göl üzerinde uçarken ağlardaki balıkları görünce beslenmek isterken böyle bir durumu yaşamış. Balıkları suya dalarak avlamak isteyen martı gibi su kuşları ve ördekler zaman zaman ağlara takılıp uzun süre suda kalınca telef olabiliyorlar. Ama, bu martıyı çok şükür biz yaşam kaybı yaşamadan fark ederek kurtardık. Martının kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.