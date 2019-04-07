Beyşehir Gölü'nde avcılardan balık kaçağına ağlı önlem

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı döneminde üreme mevsimindeki balıkların kanala karışarak tarlalarda telef olmaması için çalışma başlatan Beyşehirli balıkçılar, yeni köprünün alt kesimine boydan boya ağ çekti.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, avcılarla birlikte yürütülen çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, gölde 15 Mart'ta başlayan ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan su ürünleri avlanma yasağının halen devam ettiğini hatırlattı. Bu mevsimde üreme evresindeki balıkların Devlet Su İşleri tarafından Taşköprü regülatör kapaklarının Konya Ovası sulaması için açıldığı günlerde BSA kanalına kaçarak güzergahtaki tarlalarda telef olduğunu belirten Kurt, “Gölden kanala kaçan karnı havyarlı anaç balıklarımız Çarşamba Çayı'ndan aşağı kesimlere doğru akarken tarlalarda telef ve zayi oluyor. Dolayısıyla bir taraftan av yasağı dönemi ile korumaya çalıştığımız bu balıklarımız tarlalarda heba olup gitmektedir. Hiçbir şekilde bu balıklar ekonomiye de kazandırılamamaktadır. Devlet Su İşleri yetkililerine bu balık kaçağının önlenmesine ilişkin olarak müteaddit defalar kooperatif olarak müracaat etmemize rağmen derdimizi bir türlü anlatamadık. Hatta bu balık kaçağının önüne geçilmesi için önlerine projelerle gittiğimiz yetkililer, bu projelere sıcak bakmasına rağmen bu konuda bugüne kadar müspet bir netice alamadık. Durum böyle olunca balıkçı camiası olarak üreme dönemindeki balıklarımızı yaşanan bu olumsuzluklardan koruyabilmek için kendi önlememizi kendimiz aldık. Avcılar olarak büyük kalın gözlü özel ağ örerek, bu ağı yeni köprünün ayağının bir ucundan diğer ucuna göl sularına doğru sermek suretiyle kendi çapımızda bir tedbir almaya çalıştık. Bu çalışmayla yetkililerin gözünün yine Beyşehir Gölü'ne, bu konuda yaşadığımız mağduriyete çevrilmesini hedefliyoruz. Hem de balıklarımızın regülatör kapaklarının açık olduğu günlerde BSA kanalına akışının önüne geçilmesini, bu şekilde korumayı hedefliyoruz” dedi.

Kurt, köprü altına serdikleri özel ağın av yasağı boyunca tedbir amaçlı olarak göl sularından toplanmayacağını, akıntıya doğru gelen balıkların bu şekilde diğer istemedikleri Taşköprü tarafına geçemeyeceğini belirterek, “Balık, ağı görünce yanaşmaz ve geriye doğru diğer tarafa geçer. Dolayısıyla da balıklarımızın kanala akışının önüne geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

"Bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını yetkililerden istiyoruz"

Yürütülen çalışmaya destek verdiklerini belirten Beyşehir Birliği Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan da, gölden kanala balık kaçışının son yıllarda bu işten ekmeğini kazanan balıkçı camiası için önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, “Bu sorunun önüne geçilmesi için Eğirdir Gölü'nde de uygulanan bir projeyi Devlet Su İşleri yetkililerine sunduk. Bu konuda iki farklı proje sunulmasına karşılık bu sorunun her ne hikmetse çözümünün üzerine maalesef gidilmedi. O yüzden balıkçılarımız da kendilerince bir çözüm bulmaya çalışarak gölümüzdeki balık türlerini korumanın gayretine düştü. Dernek olarak da kooperatifimize ve avcılarımıza bu konuda gerekli desteği veriyoruz. Yaşanan bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını yetkililerimizden bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Beyşehirli balıkçılar da, av yasağı ile balık nesli korunmak istenirken, diğer yandan da yaşanan bu tür olumsuzlukların önüne geçilmemesinin bir çelişki oluşturduğunu dile getirdiler.