Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı başladı

Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, su ürünleri avlanma yasağı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanıyor. Yasak döneminde balıkçılık faaliyetleri dururken, gölden geçimini tatlı su balığı avcılığı yaparak sağlayanlar da mesaisine ara veriyor.

Beyşehir'de bugünden itibaren avlanma yasağının başlaması nedeniyle balıkçılar, kayıklarında bulunan ağlarını ve av malzemelerini toplayarak evlerine taşıdı. Göle kıyısı olan Beyşehir merkezinde avcılık yapan balıkçılar teknelerini Jandarma burnundaki liman parka çekerken, bazı avcılar ise teknelerini göl sularından çıkararak evlerinin önüne taşıdı. Su ürünleri av yasağının başlaması nedeniyle gölde denetimler de sıklaştırılacak, böylece kaçak avlanmanın önüne geçilecek.