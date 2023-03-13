Beyşehir Gölü'nde avlanmaya “kar” molası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağmurun ardından sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirirken, yağış nedeniyle balıkçılar ise avlanmaya ara verdi.

Beyşehir ilçesinde dün başlayan yağmur yerine sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yüksekliği, kırsal mahalleler ile yüksek kesimlerde daha fazla oldu. Yağışlar çiftçileri de sevindirirken, kuraklık nedeniyle seviyesi oldukça düşen ve kıyıdan metrelerce suları çekilen Beyşehir Gölü için de umut oldu. Beyşehir ilçesi yağan karın ardından beyaz bir görüntüye bürünürken, göl kıyılarındaki balıkçı limanlarında bekleyen balıkçı tekneleri de kar örtüsü altında kaldı. Kar yağışı sebebiyle balıkçıların büyük bölümü mesaisine ara verirken, sabah saatlerinde ağ toplamak için açıklara çıkan balıkçılar ise limanlarına geriye dönüş yaptı. Beyşehirli fotoğrafçılar da kar yağışı sonrası kar fotoğrafları çekebilmek için göl kıyılarına akın etti.

Beyşehirli balıkçı Mustafa Kılınç, kar yağışından dolayı bugün meslektaşlarının büyük bölümünün açıklara çıkmadığını belirterek, “Ben ise sabah saatlerinde mecburiyetten çıktım. Açıklarda da güzel kar yağıyor. Ağlarımı toplayarak kıyıya getirdim. Allah bereket versin fena değil Çin sazanı tutuyoruz” diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Kemal Yılmaz ise, kar yağışının ardından fotoğraf mesaisi için göl kıyılarına geldiğini anlatarak, “Şehrin en güzel fotoğraf çekme noktalarından birisi olarak düşündüğüm Taşköprü civarına geldim. Kar, Mart aylarında Beyşehir'e uğramadan geçmiyor. Hava raporlarına baktığımda kar yağışı bir iki gün sonra gözüküyordu o yüzden bugün yağması benim için de sürpriz oldu. Kar yağışı beni her zaman mutlu ediyor. Özellikle bir fotoğraf tutkunu olarak kar yağışı olmasını bekliyoruz. Herkes bu yağışları bekliyordu iyi oldu inşallah, iki üç gün daha sürer de etkisini fazlasıyla görürüz” diye konuştu.