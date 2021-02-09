Beyşehir Gölü'nde balıkçı ağına takılan bahri kuşu kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında su yüzeyindeki sahipsiz atıl vaziyetteki bir balıkçı ağına takılarak mahsur kalan bahri kuşu kurtarıldı.

Beyşehir'de göl kıyısındaki Vuslat Parkı jandarma burnu mevkisinde kıyıda kamışların arasında bir su kuşunun çırpındığını fark edenler, durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle kıyıya Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri geldi. Boy çizmesi giyerek suya giren görevli, bir kuşseverin de yardımıyla ağa yaklaşarak bahriyi ayağının takıldığı balıkçı ağını keserek kurtardı. Bahri tekrar yaşam alanı olan göl sularına bırakılırken, sahipsiz ağ ise diğer su kuşlarına da zarar vermemesi amacıyla kıyıya çıkarıldı.

Ağa takılan bahrinin kurtarılması için haber veren İbrahim Demir ise yaptığı açıklamada, kıyıda çay satışı yaptığını belirterek, işi esnasında kamışlar üzerinde bir su kuşunun çırpındığını fark ettiklerini söyledi. Durumu yetkililere haber verdiklerini anlatan Demir, "Bahri ağlara takılmıştı, suda gidemiyordu. Kıyıdan biraz uzak olduğu için biz yardım edemeyince, durumu yetkililere haber verdik. Milli park ekipleri geldi, bir görevliye yardım eden arkadaşımız suya girerek bahriyi ağdan kurtardı. Bahri ise kurtarıldıktan sonra suyun altına kaçarak uzaklaştı. Kıyılarda böyle sahipsiz ağların olmaması gerekiyor, çünkü su kuşlarının takılıp ölümüne sebep verebiliyor" diye konuştu.