Beyşehir Gölü'nde drone ile nefes kesen kaçak avcı operasyonu

Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 1 kişi ile boy limiti altında avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi havadan drone takibiyle yapılan nefes kesen operasyon ve göldeki kovalamaca sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı işbirliğiyle yürüttüğü mücadele sürüyor. Gölde elektroşokla balık avlandığı, bazı kişilerin de küçük ağ gözü aralıklarına sahip yasak ağlarla boy limiti altında balık avladığına yönelik ihbarların ardından harekete geçen Jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri, gölde droneli takip başlattı. Su ürünleri ekiplerinin de olduğu Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığından hareket ederek göl sularına açılan tekne, ihbarın geldiği bölgelerde drone desteğiyle havadan arama tarama faaliyeti başlattı.

Gölde kovalamaca yaşandı

Havadan takip esnasında kaçak avlanma yaptığı belirlenen ruhsatsız bir av teknesini fark eden ekipler, teknenin yanına yaklaşmaya çalıştı. Ancak, drone ile havadan takip edildiğini fark eden avcı motorunu çalıştırarak gölde kaçmaya başlayınca Jandarma Asayiş Botu ile arasında uzun süre devam eden bir kovalamaca yaşandı. Teknesiyle Mındıras Adası'na gelen avcının drone ile takibi esnasında, sürat teknesinde bulunan elektroşokla av yaptığı dombaz adı verilen küçük tekne ile av malzemelerini gölün derinliklerine atarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Yakalanan avcının, görüntü kaydıyla yapılan bu tespitte elektroşokla balık avı yaptığını belirleyen ekipler, saklanan malzemeleri ada kıyısında su altında ele geçirdi. Ekipler, suya elektrik akımı verilerek avlandığı belirlenen 60 kilo sazan balığı ile 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet akü, 1 adet kepçe ve akü bağlantı kablolarını buldu. Balıklar ile avda kullanılan malzeme ve tekneye el koyan ekipler, kovalamaca sonrası yakalanan D.A.'ya 5 bin 322 lira idari para cezası uyguladı.

Boy limiti altında avlanan avcılara operasyon

Jandarma ve su ürünleri kontrol ekiplerinin göl üzerindeki diğer bir operasyonu da boy limiti altında avlanan avcılara yönelik oldu. Beyşehir Gölü'nün Isparta ili sınırlarında yine drone desteğiyle denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, Fele yakınlarında sazlıklar arasında içerisinde 3 avcı olduğu belirlenen balıkçı teknesini tespit etti. Drone ile takip edildiklerini fark eden teknelerden ikisi sazlık alandan çıkarak göl üzerinde kaçmaya çalışırken, 1 avcı ise sazlıklar arasından yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan 2 tekne jandarma botu tarafından kısa süren takibin ardından, yaya olarak kaçan kişi de drone takibiyle yeri belirlenerek yakalandı. Teknelerde yapılan ölçümlerde sudak balıklarının boy limiti altında avlandığını belirleyen ekipler, 3 avcı hakkında idari işlem başlattı. Tespit edilen 25 bin metre ağ üzerinde boy limiti altında avlandığı belirlenen 726 kilo sudak balığına el konuldu. Yasak ağlar toplanarak imha edilmek üzere kıyıya getirilirken, balık avında kullanılan ve ruhsatsız olduğu belirlenen bir tekneye de el konuldu. H.S. ile M.S.'ye boy limiti altında avlanmaktan kişi başı 2 bin 644 liralık idari para cezası uygulanırken, avcı ruhsatı olmadığı halde kaçak avcılık yaptığı belirlenerek boy limiti altında avlanan balıklarla yakalanan H.A.'ya ise 5 bin 322 liralık ceza kesildi. Her iki operasyonda 4 avcıya kesilen idari para cezası 15 bin 932 liraya ulaştı.