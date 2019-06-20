Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avına 60 bin lira çevre cezası

Konya'da Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla suya elektrik akımı vermek suretiyle balık avladığı iddia edilen şahsa rekor para cezası uygulandı. Şahsa, çevre kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım kararı alınarak 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, milli park sahası olan Beyşehir Gölü'nde yaptığı denetimlerde, Kıyakdede köyü limanında göl kıyısında sazlık alanlar arasında yasak olmasına rağmen bir balıkçı teknesi tarafından elektroşok yöntemiyle balık avlanıldığını tespit etti. İki kişinin bulunduğu teknedeki bir kişi firar ederken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan H.Y. ile birlikte bir adet elektroşok cihazı, iki adet akü, bir kepçe, akü bağlantı kabloları ve 25 kilo sazan ve yaklaşık 6 kilo yavru levrek balığı ele geçirildi. Elektroşokla balık avlarken yakalanan şahıs hakkında milli park sahası olan Beyşehir Gölü'nün biyolojik çeşitliliğine zarar vermekten 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında yasal işlem başlatılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge, Isparta Şube Müdürlüğü tarafından çevre kanununun 9. maddesi A bendinin ihlali ve aynı kanunun 20. maddesinin K bendi gereğince idari yaptırım kararı alınarak 60 bin 163 liralık idari para cezası uygulandı. Gölde elektroşokla avlanan kişiye uygulanan yüksek oranda idari para cezası kesilmesinin bundan sonraki uygulamalarda da emsal olarak gösterilebileceği ve bu yöntemle avcılığın daha caydırıcı hale gelebilmesinin önünün açıldığı belirtildi.

Elektroşokla avlanmada çevre cezası uygulanması süreci nasıl başladı?

Türkiye'de denetim yapan ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, elektroşok yöntemiyle yapılan yasa dışı avcılığa yeterli para cezalarının uygulanmadığını savunurken, bu durumun da caydırıcılığın önündeki en büyük engel olduğu görüşünü dile getiriyordu. Türkiye'deki göl ve iç sularda elektroşok cihazı ile balık avcılığının önüne geçilmesi ve bu yöntemle avcılık yapanlara daha ağır yaptırım olan çevre cezasının da uygulanabilmesi için harekete geçerek bir süre önce bir çalışma başlatan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, ilgili denetçi kurumlardan gelen talepler üzerine de Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden bu hususta bir görüş yazısı istedi. Bu görüş yazısının federasyona gelmesinin ardından daha sonraki uygulamalarda da emsal gösterilebilecek bu son gelişme yaşandı.

Federasyonun talebine cevap veren Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı, “Ülkemiz iç sularında yasaklanmasına rağmen yaygın olarak kullanılan elektroşokla balık avcılığı yapıldığı tespit edilmiştir. Ülkemiz iç sularında kaçak olarak kullanılan elektroşok adı verilen elektrikle balık avlama cihazının kullanıldığı alanlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan balık ve diğer su ürünleri üzerinde önemli olumsuz etkileri söz konusu olmaktadır. Elektrikle balık avcılığı bilimsel çalışmalar dışında hem tatlı sularda hem de denizel ortamlarda 1380 sayılı su ürünleri kanununun 19. maddesine göre yasaklanmıştır. Dünyada yapılan çalışmalarda genellikle seçiciliğinin olmamasından dolayı yavru balıklar başta olmak üzere büyük balıklara da zarar verdiği belirtilmiştir. Genellikle sinir sistemleri üzerinde birçok kalıcı zarar verdikleri tespit edilmiştir. 5909 sayılı çevre kanununun 9. maddesinin E fıkrasına göre sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Yine aynı kanunun 9. maddesinin F fıkrasına göre biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarette konu edilmeleri yasaktır. Bu maddeye göre, elektroşok kullanımı o ortamdaki biyolojik çeşitliliğe önemli zararlar verdiği, gerek sulak alanlarda gerekse kullanan insanların sağlığı açısından bu madde gereğince en ağır cezai yaptırımlarla cezalandırılarak sürdürülebilir balıkçılık açısından gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakacağımız söz konusudur. Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak elektrikle balık avcılığının (elektroşokların) ülkemiz sulak alanlarında biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine, doğal kaynaklar yönetiminde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağı kanaatindeyiz” şeklinde görüş yazısını paylaştı.

Gelen bu görüş yazısının Avrasya Federasyonu tarafından 6. Bölge Isparta Şube Müdürlüğüne sunulmasının ardından Beyşehir Gölü'nde elektroşokla avlanırken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahsa, çevre kanununun ilgili maddelerinden çevre cezası olarak 60 bin 163 liralık idari para cezasının uygulanmasının önü açıldı.