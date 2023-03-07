Beyşehir Gölü'nde endemik tür olan yağ balığı avlayanlara ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korunan türler arasında olan yağ balığını yasak olmasına rağmen avlayan 8 balıkçıya toplamda 28 bin 784 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde yaşam süren nesli kaybolmaya yüz tutan ve endemik türler arasında yer alan yağ balığının kıyı kesimlerde avcılığının yapıldığına yönelik artan şikayet ve ihbarlar üzerine harekete geçti. Su ürünleri kontrol ekipleri, kıyı kesimde tatlı sulara olta atan avcıların avını yaptığı balıklar ile açıklardan limanlara dönüş yapan kayıklarda inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde yağ balığı rastlanan 7 amatör balıkçıya kişi başı 3308 lira olmak üzere 23 bin 156 lira, 1 ticari balıkçıya da 5 bin 628 lira ceza kesildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nde ağ ile ya da olta ile yağ balığı avlanmasının 2020 yılında yürürlüğe giren tebliğler gereğince yıl boyu yasak olduğu hatırlatılarak, “Bu yasağa uymayan ticari ve amatör balıkçılara idari para cezası uygulanmıştır. Yağ balığı Türkiye'de sadece Beyşehir ve Seydişehir ilçelerine has bir türdür. Günümüzde nesli tükenmekte olan yağ balığının korunması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını bekliyoruz” denildi.