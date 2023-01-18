Beyşehir Gölü'nde kış ortası su sayımı tamamlandı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımı tamamlandı.

Konya'da su kuşu sayımının yapıldığı göller arasında Beyşehir Gölü'nün yanı sıra Ilgın Çavuşcugöl, Ereğli Akgöl Sazlıkları, Kozanlı Gökgöl de yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir'in yanı sıra Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu ile SÜ Ali Akkanat Beyşehir Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan kalabalık bir heyetin de katıldığı kış ortası su kuşu sayım çalışmaları 14 Ocak'ta başladı. Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda kış ortası su sayımları (KOSKS) her yıl Ocak ayında yapılıyor. Yürütülen çalışma ile Türkiye genelinde sulak alanlardaki su kuşu değişimleri mevsimsel olarak izlenirken önemli veriler elde ediliyor. Kış ortası su kuşu sayımları, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden birisi olarak kabul ediliyor. Sayımlarla, sulak alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimler izlenirken, türlerin kış aylarındaki dağılımlarını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturuluyor.

Sayımlar sırasında alanlar hakkında toplanan veriler güncelleniyor.