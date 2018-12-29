Beyşehir Gölü'nde motor sesleri sustu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir etkili olan aşırı soğuklar gölde avlanma faaliyetlerinin durmasına yol açtı. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetlerine ara verilmesi, teknelerin motor seslerinin de susmasına neden oldu.

Beyşehir Gölü kıyılarının sığ kesimleri geceleri eksi 10 derecelere ulaşan soğuk hava nedeniyle buz tabakası ile kaplanırken, bazı tekneler buzlar arasında mahsur kaldı. Gölde avcıların neredeyse tamamına yakını av faaliyetlerine ara vermek durumunda kalırken, bazıları ise soğuk havaya rağmen göl sularına açılıp ağ sermeye devam etti. Bunun için güneşin yüzünü gösterdiği öğleden sonraki saatleri tercih eden balıkçıların vücutlarının ve yüzlerinin tamamını kapatan kıyafetler giyerek avlanmaya çalışması dikkat çekti. Jandarma burnu mevkisinde buzları kırarak açıklara ilerlemeye çalışan bir balıkçı teknesi, günbatımı saatlerinde yürüttüğü mesai ile göl yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölde ava çıkamayan balıkçılar ise hava sıcaklıklarının artıp ava yeniden başlayacakları günleri beklemeye başladı.

Öte yandan, bölgede hüküm süren ağır kış şartları kuş cenneti durumundaki Beyşehir Gölü'nde yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Çok sayıda tür yiyecek bulabilmek için kıyı kesimlere akın etti. Buz kütlesi ile kaplı kıyı kesimde kırılan buz tabakasının arasında balık avlamaya çalışan martılar, zaman zaman suya dalıp çıkarken, vatandaşların attığı yiyecek ve ekmek parçalarını da kapabilmek için birbirleriyle adeta kavga etti. Bazı türlerin ise buz kütlesi üzerinde kanat çırpmadan hareketsiz beklemesi dikkat çekti.