Beyşehir Gölü'nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sahilini gönüllü olarak kanoların üzerinde temizleyen sporcuların belirlenen sürede en iyi fotoğraf karesini çekenler para ödülünün sahibi oldu.

Beyşehir ilçesinde "En güzeli, en temiz Beyşehir" sloganıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışma çerçevesinde belirlenen iki saat süre içerisinde en iyi fotoğrafı çekerek yarışmaya dahil olan katılımcılar, göl sahilinde Aşk Adası'nda başlayan ve Öğretmenevi yönüne doğru devam eden sahilde göl üzerinde kanolarıyla gönüllü olarak temizlik yapan sporcuların mesaisini ölümsüzleştirdi. Yarışmaya katılan 3 fotoğrafçı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında en iyi üç fotoğraf arasında yer alarak 100'er liralık para ödülünün sahibi olurken, 2 fotoğrafçı da özel ödül kazandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yarışmanın içerisinde 2 saat süre vererek farklı bir yarışma formatı daha oluşturduklarını belirterek, bu süre içerisindeki yarışmaya 100'e yakın fotoğraf gönderen çok sayıda fotoğraf tutkununun iştirak ettiğini söyledi. Büyükkafalı, "Asıl yarışma süreci devam ediyor. Yarışma içindeki bu yarışmamızda ödül kazanan tüm fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum. Amacımız, gelecek nesillere bölgemizde güzel ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek ve çevre temizliği bilincini daha da geliştirerek farkındalık oluşturmak. Bu anlamda yarışmamız çok büyük ilgi görüyor. Sponsor desteği veren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimiz ile organizasyonda her türlü katkı ve desteği bugüne kadar hiç esirgemeyen Beyşehir Belediyemiz ve ilgili birimlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.