Beyşehir Gölü'nde otomobil lastiğine yuva yapan sakar mekeler renkli görüntüler oluşturuyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki limanda kullanılmayan bir otomobil lastiğine yuva yapan sakar meke ve dünyaya gözlerini yeni açan yavrusu renkli görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan aynı zamanda ikinci büyük milli parkı konumunda bulunan Beyşehir Gölü Milli Parkı çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin aynı zamanda kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölünde popülasyonu en fazla olan sakar mekeler Beyşehir kent merkezindeki kıyılardaki sazlıklar arasında da yaşam sürüyor.

Yöre halkı tarafından “kara ördek” olarak adlandırılan sakar mekeler için ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte üreme dönemi de başladı. Yumurtalarından çıkmaya başlayan sakar mekeler, yavruları ile birlikte göl kıyılarındaki sazlıklar arasında yiyecek arayışına birlikte çıkmaya başladı. Sakar meke yavrularını anne ve babasının büyük bir özenle beslemeleri dikkat çekiyor. Tatlı sulara atılan ekmeklerden parça kopararak yavrusunu ağzıyla besleyen anne ve baba sakar meke tüm ilginin üzerlerine yoğunlaşmasına yol açıyor.

İlçe merkezindeki Jandarma burnu mevkisindeki yat, tekne ve balıkçı teknelerinin bağlandığı limanda bir oto lastiğinin içerisine yuva yapan sakar meke ailesi de renkli görüntüler oluşturuyor.

Limandaki iskeleye teknelerin kolay yanaşması için bağlanan otomobil lastiğine tatlı sulardan topladıkları kamış, saz ve bitkileri taşıyarak yuva yapan sakar mekeler, dünyaya gözlerini açan yavrularıyla birlikte burada yaşam sürüyor. Yuvadaki yaşam zaman zaman yiyecek arayışı için tatlı sulara iniş ve çıkışlarla devam ediyor.

Bir otomobil lastiğinin içerisine yapılan sakar meke yuvası ise devam eden su ürünleri av yasağı ve koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında limandaki tekne ve insan hareketliliğinin olmamasına bağlanıyor. Oto lastiğindeki sakar meke yuvası fotoğrafseverlerin de ilgisini çekiyor. Lastik içindeki yaşamı kayıt altına alabilmek için göl kıyısına gelen fotoğraf tutkunları burada mesai yapıyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, limanda kullanılmayan bir otomobil lastiği içinde yuvayı gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti. Korona virüs salgını dolayısıyla insanların tecrit olması neticesinde göl kıyılarında doğanın yenilendiğini görmeye başladıklarını anlatan Konyalı, “Fotoğrafçı arkadaşlarla göl kenarına gelip, üreme dönemi olması nedeniyle su kuşlarını incelemeye ve fotoğraf çekmeye geldik. Gördük ki, su kuşları da yavrularını dünyaya getirmiş, göl kıyılarını renklendirmişler. Şu an sakar mekelerin de yavrulama zamanı. Onları da incelerken tesadüfen bir sakar meke ailesinin teknelerin yanaşması için konulan oto lastiği içerisine yuva yaptığını gördük. Tabii bu bizim çok ilgimizi çekti. Burada bol bol fotoğraf mesaisi yaptık” dedi.