İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyşehir Gölü'nde pelikanların yiyecek arayışı ilgi çekti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kent merkezindeki kıyılarda diğer kuş türlerinin arasında olan iki pelikan balıkçı teknelerinin yakınlarında yiyecek arayışı içerisindeyken görüntülendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kent merkezindeki kıyılarda diğer kuş türlerinin arasında olan iki pelikan balıkçı teknelerinin yakınlarında yiyecek arayışı içerisindeyken görüntülendi.


Kuş cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kış dönemi konuğu olan pelikanlar, Beyşehir ilçe merkezindeki kıyıya kadar gelip diğer kuş sürüleri arasında beslenmeye çalışınca görenlerin ilgisini çekti. İçerişehir Mahallesi sahilinde yüzeyi buz tutan kesimlerde bölgeye akın eden karabatak sürülerinin sulara dalıp avladığı balıkları ağızlarından kaparak beslenmeye çalışan pelikan çifti renkli renkli görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi kıyılarında avlanan balıkçı tekneleri arasında ilk kez bir çift pelikanın yiyecek arayışına girdiğini gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla bu anları görüntülemeye çalıştı.


Beyşehirli vatandaş Selim Haşimoğlu, Beyşehir Gölü'nde eskiden sürüler halinde görülebilen pelikanların artık kıyılarda görülmediğini vurgularken, “Birkaç senedir yoklardı. Bu iki pelikan da nereden geldiyse gelmiş ama eskiden binlercesi gelirdi. Bunlar balık yer ağırlıklı ama ne bulursa ıstakoz, kurbağa da yer. 4-5 gündür buradalar, renk katıyorlar. Adalarda balıkçılar gördüğünü söylüyordu ama bu kadar kıyıya, yakın kenara gelmiyordu. Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle rahatsız olduklarını düşünüyorum. Bunların kalıcı olduğunu sanmıyorum, giderler herhalde” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.