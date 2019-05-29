Beyşehir Gölü'nde sinekle mücadele çalışması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen sinekle mücadele çalışmaları Beyşehir Gölü kıyılarında da sürüyor.

Beyşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ilaçlama ekiplerinin Beyşehir'de sinekle mücadeleye karşı yürüttüğü yoğun ilaçlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Beyşehir merkezde oluşturulan 3 farklı araçlı ekibimiz mahalleler arasında gezerek ilaçlama çalışmaları yaparken, larva döneminin başlangıcından itibaren biyolojik larvasit ilaçlarıyla gerçekleştirilen mücadele de hız kesmeden sürdürülüyor. Buradaki amacımız larvaları yerinde yok etmeye çalışmak. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı bulunması, Isparta ili sınırlarına kadar uzanan çok geniş bir havzada yer almamızdan dolayı daha etkin bir mücadelenin yapılması gerekliliğinin doğduğu bölgemizde, yürütülen ilaçlama çalışmalarına oluşturulan tekneli ekiplerimiz de destek veriyor. Göl kıyılarında, özellikle sazlık ve otluk alanlara kadar girilerek yürütülen ilaçlama çalışmaları, sineklerin yoğun olarak görüldüğü balçık ve bataklık kesimlerde de gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra kent merkezinde rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra, uçkun ve haşere oluşumuna zemin hazırlayan çöp konteynerleri, rögarlar, sulama kanalları, yağmur suyu drenaj kanalları, yol kenarlarındaki birikmiş sular, çöplük ve gübrelik alanlarda da sık sık ilaçlamaya yönelik mesai yürütülmeye devam ediliyor. Ancak, özellikle rüzgarların çok estiği ve sık yön değiştirdiği günlerde artan sinek şikayetinin önüne geçebilmek için de vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin arttığı nokta ve yerlerde de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. İlaçlamaya yönelik ilçemizde yürütülen çalışmalar yaz döneminde de kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.