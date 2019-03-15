Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı başladı

Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde sazangil ve sudak avı yasağı başladı.

Türkiye'de, Beyşehir Gölü'nün de aralarında bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında daha sazangil ve sudak avı yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (AVRASYA) Başkanı İlhan Bal, Türkiye'nin 35 ilinde daha üç ay boyunca sürecek sazangil ve sudak balığı av yasağının başladığını söyledi. Bal, aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nün de bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında sazan, kadife, yayın, tatlı su levreği olarak bilinen sudak balığı avının üreme mevsiminin başlaması dolayısıyla, türlerin neslinin korunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını ifade etti. Bal “15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerimizdeki göl ve iç sularda sazangiller, 15 Mart-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ise tatlı su levreğinin avı yasak kapsamındadır” diye konuştu.

Bal, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, İçel, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde 1 Mart'ta başlayan sazangil av yasağının ise 31 Mayıs'ta son bulacağını belirterek, “Söz konusu illerimizde yaşayan balıkçılarımızın su ürünleri avlanma yasaklarına uyacaklarına olan inancımız tamdır” sözlerine yer verdi.