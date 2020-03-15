Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı başladı

Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü'nde balık türlerinin neslinin korunabilmesi maksadıyla uygulanan su ürünleri av yasağının başladığı açıklandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağının 15 Haziran tarihine kadar yürürlükte olacağını duyurdu. Yasak müddetince göl sularına hiçbir suretle balıkçı teknesinin açılamayacağını vurgulayan Kaya, avcılara, “Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi limanlarında toplu olarak göle en az 10 metre mesafe olacak şekilde karaya çekilecektir” hatırlatmasında bulundu.

Söz konusu dönemde teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ vs. gibi her türlü istihsal malzemesi bulundurulmasının da yasak kapsamında olduğunu hatırlatan Kaya, bulunduğu takdirde el konularak yasal işlem yapılacağını kaydederek, “Balık satış yerleri ve fabrikalar da yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının stok tespiti için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirilecektir. Tespiti yapılan su ürünleri kurumumuzdan nakil veya menşei belgesi gibi izin alınmadan nakli ve satışı yapılamayacaktır. Bu arada, yasak dönemde elektroşokla avcılığın önlenebilmesi için muhtarlarımız başta olmak üzere bütün kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Tüm balıkçılarımızın su ürünleri avlanma yasağına sürdürülebilir bir balık nesli ve bunun gelecek nesillere taşınması adına da harfiyen uymasını özellikle istirham ediyoruz. Yasak süresince serbest zamanda olduğu gibi su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim ve kontroller güvenlik güçlerimizle işbirliği halinde kesintisiz ve durmadan devam edecektir” dedi.