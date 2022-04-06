Beyşehir Gölü'nde tekne turları başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması üzerine tekne turları yeniden başladı.

Konya'da yat turizminin önemli merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde tekne turları yeniden başladı. Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, Beyşehir'in Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü bünyesinde bulundurması nedeniyle yat turizminde son yıllarda önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, kış mevsimine girilirken turlara ara verdiklerini anımsattı. Göl üzerindeki tekne turlarına ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ile birlikte yeniden başladıklarını anlatan Bülbül, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte daha çok yat işletmecileri olarak turizm şirketlerinin grup ve tur ağırlıklı programlarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Hafta sonları ya da hafta içi günlerde ilçemize gelen grup ve toplulukları teknemizle gezdiriyor, talep gelirse adalara da seferler düzenliyoruz. Ramazan ayının bitmesi ve bayramla birlikte ise günlük halk turlarımız başlayacak. Bu sezon yat turizminden ilçe olarak beklentimiz oldukça yüksek. Çünkü, turizm şirketlerinden sürekli tur talepleri almaya başladık. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz. Köprübaşı mevkisindeki yat limanından hareket eden teknelerimiz göl üzerindeki seyri ve gezintisi ile yine ilçemizi ve doğal güzelliklerimizi ziyaretçilerine yakından göstermeye, tanıtmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte göl kenarındaki hareketlilik de artarken yatların yanı sıra deniz bisikletleri de mesaisine başladı.