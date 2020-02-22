Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığa geçit yok

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son 3 yıl içerisinde, Türkiye'nin ön önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanma ya da satışı yaparak Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 301 kişiye toplam 746 bin 174 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Beyşehir Gölünde avlanmanın yasak olduğu dönemlerin yanı sıra serbest zamanda da su ürünlerinin korunmasına yönelik olarak denetim ve kontrolleri kesintisiz olarak sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlere kolluk kuvvetlerinin de destek verdiğini aktaran Kaya, yapılan kontrollerle gölde yasa dışı avlanmanın önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda Beyşehir Gölü'nün Beyşehir ilçesine bağlı sorumluluk alanında yaptıkları denetimlerde son 3 yılda 301 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladıklarını vurgulayan Kaya, "Bunlar arasında ticari balıkçı, amatör avcı, işleme tesisi ve perakende satış noktaları da yer alıyor. Üç yılda toplam 301 kişiye uyguladığımız idari para cezası miktarı 746 bin 174 liraya ulaştı. Bunların içerisinde geride kalan 2019 yılında 119 kişiye kurum olarak 321 bin 987 liralık idari para cezası uygulamışız. Bu ceza rakamlarının içerisine son dönemde milli parklar tarafından uygulanmaya başlanılan çevre ve diğer cezalar dahil değil. Ayrıca, son üç yıllık dönemde gölde yürüttüğümüz çalışmalarda avlanmada kullanılması yasak olan 500 bin metrelik yasak ağ ele geçirerek bunları göl sularından çıkarmışız. Bir başka deyişle bu miktar 500 kilometreye ulaşıyor ve çok önemli bir rakam" diye konuştu.

Kaya, Beyşehir Gölündeki su ürünleri neslinin korunmasına yönelik denetim ve kontrolleri bundan böyle de aynı kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.