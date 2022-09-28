Beyşehir Gölü'ndeki ada doğa tutkunlarının gözdesi oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü'nün ikinci büyük adası olan Hacıakif Adası doğu tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir Gölü'ndeki 33 adadan birisi olan ve 2 bin 650 dekarlık alanıyla dikkat çeken Hacıakif Adası, Beyşehir kent merkezinde bir mahalleye de adını veren Hacıakif Efendi'den ismini alıyor. İlçe merkezinden kıyıdaki limandan göl üzerinde gezinti yatları ile yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşılabilen adaya, en yakınındaki kıyı yerleşim merkezi olan Yeşildağ Mahallesinden ise 10 dakikalık bir tekne yolculuğu sonrasında çıkılabiliyor. Milli park statüsünde olduğu için geçmişte tarım alanı olarak da değerlendirilen, günümüzde ise sadece ziyaret ve hayvan otlatma merkezi olarak kullanılan Hacıakif Adası'nı ilçe turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Yeşil dokunun tüm güzelliklerini cömertçe sergilediği tarihi adanın en yüksek yeri bin 251 metre rakıma sahip Kocadağ olurken, sarkıt ve dikitlerle kaplı mekanda adını adadan alan Hacıakif Mağarası ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Adaya yat turları ve teknelerle gelen ziyaretçiler, mekandaki mağarayı da ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Kıyılarını kaplayan ve görenleri büyüleyen nilüfer bitkilerinin de yer aldığı, yosun ve endemik bitki bakımından da hayli zengin olan ada birçok değişik böcek türünü de bünyesinde barındırıyor. Bir köşkün bulunduğu adada, Roma ve Bizans dönemine ait tapınak kalıntıları da görülmeye değer eserler arasında bulunuyor. Uzun yıllar önce sülün, pekin ördeği ve geyik üretimi de yapıldığı belirtilen ada, günümüzde ise bazı küçükbaş hayvan türlerinin salındığı bir mekan konumunda bulunuyor. Ada çevresindeki mahallelerde yaşayan besiciler yaz döneminde buraya küçükbaş hayvanlarını bırakırken, balıkçı tekneleriyle getirilen at, eşek, keçi gibi hayvanlar kış döneminde ise tekrar toplanıyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu da doğaseverler için zaman zaman Hacıakif Adası'na gezi düzenliyor. Gezinti yatları ile gerçekleştirilen tura katılan doğa tutkunları, ulaştıkları ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyor hem de doğal güzellikleri ile dikkat çeken alanı yakından görüp tanıma imkanı buluyor.

Hafta sonları kamp çadırı kurmak ve balık tutmak isteyenlerin de şişme botlarla ulaşabildiği Hacıakif Adası'nı görmeyen doğaseverlerin mutlaka görmesi gerektiğini belirten Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Sazlık ve kayalıklarla çevrili sahile sahip Hacıakif Adası'nda özellikle nilüfer adı verilen su bitkileri, mekanı ziyaret edenleri de tüm güzelliği ile karşılıyor. Meşe ağaçlarıyla yeşillenen, dev ağaçların yükseldiği ada son yıllarda teknelerle ada turlarının da yaygınlaşmaya başlamasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

Büyükkafalı artan bu ilgi üzerine yıl içerisinde düzenledikleri sosyal etkinliklere Hacıakif Adası'nı da eklediklerini sözlerine ekledi.